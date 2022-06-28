Emre Mor'un maliyeti belli oldu

Transfer döneminin gözde isimlerinden Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor, hem Süper Lig hem de Avrupa'dan birçok takımın ilgisiyle karşı karşıya kalmıştı. İtalyan ekipleri Fiorentina ve Torino başta olmak üzere birçok teklif alan Emre Mor için VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, takımda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.

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"1-2 YIL DAHA OYNARSA DÜNYA YILDIZI OLUR"

Hurma açıklamasında, "Kaç paraya verirsek verelim Emre'yi hem sportif olarak hem de ekonomik olarak zarar etmiş olacağız. Bizde 1 ya da 2 yıl daha oynarsa buradan dünya yıldızı olarak gidecektir. Becerebilirsek becereceğim. Becermeye de çalışıyorum. Çeşitli fonlar araştırıyorum ki kadromda tutabilir miyim diye. Yapamazsam diye de gelen teklifleri değerlendiriyorum" demişti.

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Ancak milli futbolcu için diğer tüm takımlara göre daha ısrarcı olan Fenerbahçe, transferi bitirdi ve Fatih Karagümrük'le anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, eski teknik direktörü Volkan Demirel'den "Doğru ellerde büyük işler yapar. Fenerbahçe için uygun bir oyuncu" görüşünü aldığı 24 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle yaptığı toplantıdan da 'Fenerbahçe'de oynamayı çok isterim' yanıtıyla ayrıldı.

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BONSERVİSİ 2 MİLYON AVRO

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, VavaCars Fatih Karagümrük'le 2 milyon avro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin avro olacak. Kulüpler arasındaki son detaylar netleşince imzalar atılacak.

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29 MAÇTA 6 GOL,4 ASİST

Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla muhteşem bir çıkış yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu 29 müsabakada forma şansı buldu. Başarılı sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve 4 de asist yaptı.