Fenerbahçe transferde durmuyor. Teknik direktörlük görevine Portekizli teknik Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından 10 numara Lincoln ve kanat oyuncusu Bruma transferleriyle hücum gücünü artıran Sarı- Lacivertliler, forvet hattına bu kez yurt içinden hamle yapıyor.

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EMRE MOR İÇİN PARA+TAKAS FORMÜLÜ

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Karagümrük'te müthiş bir sezon geçiren Emre Mor'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Karagümrük kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenilirken Fenerbahçe'nin para+takas formülünü masaya yatırdığı belirtildi.

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EMRE MOR DA FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Bu arada oyuncunun menajeri ile Kalamış'ta bir araya gelindi. Emre Mor'un Danimarkalı menajeri Nima Modyr ile 2 saat süren bir görüşme yapıldı. Görüşmenin son derece olumlu geçtiği öğrenilirken, Emre Mor için resmi açıklama gelmesinin an meselesi olduğu, genç yıldızın da çubuklu formayı giymek istediği bildirildi.

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25 MAÇTA 5 GOL, 3 ASİST

Asıl mevkisi sağ kanat olan Emre solda da görev yapabiliyor. Emre Mor, Karagümrük formasıyla geçtiğimiz sezon 25 lig maçında 5 gol ve 3 asiste imza attı.