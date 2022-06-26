Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ın satışı için Hull City ile anlaşıldığının açıklamasının ardından transferin detayların da belli olmaya başladı.

OZAN TUFAN'IN BONSERVİSİNE 4 MİLYON STERLİN ÖDENECEK

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, iki kulübün anlaşmasının ardından bugün kişisel şartları konuşmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İngiltere'ye gidecek. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe Ozan Tufan'ın Hull City'ye satışından yaklaşık 4 milyon sterlinlik bir bonservis geliri elde edecek.

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ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze, 30 Temmuz'da Bristol City maçıyla başlayacakları Championship'e (İngiltere 2. Ligi) oyuncularını hazırlamaya devam ederken, Ozan'ın önümüzdeki hafta başında takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Geçen sezonun ilk yarısını İngiltere Premier Lig takımı Watford'da kiralık olarak geçiren Ozan, 2. yarıda Fenerbahçe'ye dönmüş ancak bir süre sonra kadro dışı bırakılmıştı.

ACUN ILICALI: "OZAN TUFAN BİZİM İÇİN SAHİP OLDUĞU HER ŞEYİ VERECEKTİR"

Bu arada Ozan Tufan'ın transferiyle ilgili İngiliz basınına konuşan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, "Ozan'dan özel olarak bahsetmeliyim çünkü uzun yıllardır Fenerbahçe'de bulunuyor ve 60'tan fazla kez A Milli Takım formasını giydi. Onun Fenerbahçe ve Milli Takım için her şeyini verdiğini görmek benim için zevkti. O çok kaliteli bir oyuncu ve eminim ki bizim için sahip olduğu her şeyi verecektir." ifadelerini kullandı.

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"YENİ TRANSFERLERE BU TAKIMA AŞKIMIZI ANLATIYORUZ"

Ilıcalı transfer görüşmeleri hakkında sorulan bir soruya "Yeni gelenlere şehri ve buradaki aşkımızı anlattığımda ikna oldular. Bana ve sözlerime inanıyorlar. Sözlerim Hull City'nin ne kadar iyi bir kulüp olduğu gerçeğiyle dolu. Taraftarlarımız harika." cevabını verdi.

ADAMA TRAORE, ACUN ILICALI VE SHOTA ARVELADZE İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Hull City'nin Ozan Tufan'ın ardından, Nottingham Forest ile sözleşmesi sona eren Portekizli stoper Tobias Figueiredo ve Hatayspor'dan ayrılan Malili orta saha oyuncusu Adama Traore'nin transferlerini de resmen açıklaması bekleniyor. Traore'nin dün Acun Ilıcalı ve teknik direktör Shota Arveladze ile görüşmek üzere İngiltere'ye geldiği öğrenildi.

Star.com.tr