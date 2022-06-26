Uğurcan Çakır Ada yolcusu! 17 milyon avroluk teklif

Şampiyon olduktan sonra kariyerini Avrupa'da devam ettirmek isteyen Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a Ada yolu göründü.

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FULHAM, UĞURCAN ÇAKIR'IN PEŞİNDE

Championship'i zirvede tamamlayıp Premier Lig'e yükselen Fulham, 26 yaşındaki file bekçisi için kesinin ağzını açtı. Daha önce de nabız yoklayan İngiliz ekibi, Uğurcan'ı kadrosuna katmak için bordo-mavili yönetime teklif götürdü.

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17 MİLYON AVROLUK TEKLİF

Sabah'ın haberine göre; Fulham'ın, tecrübeli eldiven için 17 milyon avro önerdiği, Trabzonspor'un da bu cazip teklife sıcak baktığı ifade edildi.

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YÜZDE 79 KURTARIŞ ORANI

Geçen sezon kalesinde adeta duvar ören ve Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli rol oynayan Uğurcan Çakır, %79 kurtarış oranıyla zirveye çıkmıştı.