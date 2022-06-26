İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2022 Pazar / 27 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8853
  • EURO
    17,8334
  • ALTIN
    992.103
  • BIST100
    2554.08
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uğurcan Çakır Ada yolcusu! 17 milyon avroluk teklif
Spor

Uğurcan Çakır Ada yolcusu! 17 milyon avroluk teklif

Uğurcan Çakır için Fulham'dan 17 milyon avroluk transfer teklifi geldiği ve Trabzonspor Yönetimi'nin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Sabah26 Haziran 2022 Pazar 11:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Şampiyon olduktan sonra kariyerini Avrupa'da devam ettirmek isteyen Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a Ada yolu göründü.

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'dan kazanacağı para belli oldu

FULHAM, UĞURCAN ÇAKIR'IN PEŞİNDE

Championship'i zirvede tamamlayıp Premier Lig'e yükselen Fulham, 26 yaşındaki file bekçisi için kesinin ağzını açtı. Daha önce de nabız yoklayan İngiliz ekibi, Uğurcan'ı kadrosuna katmak için bordo-mavili yönetime teklif götürdü.

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'ı karıştırdı! Yerliler isyanda

17 MİLYON AVROLUK TEKLİF

Sabah'ın haberine göre; Fulham'ın, tecrübeli eldiven için 17 milyon avro önerdiği, Trabzonspor'un da bu cazip teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü imzayı attı! İşte geliş tarihi ve alacağı ücret

YÜZDE 79 KURTARIŞ ORANI

Geçen sezon kalesinde adeta duvar ören ve Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli rol oynayan Uğurcan Çakır, %79 kurtarış oranıyla zirveye çıkmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.