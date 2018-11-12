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Adı sürekli olaylarla anılan Dimitris Giannakopoulos, yine ortalığı karıştırdı

Yunan ekibi Panathinaikos'un çıkardığı olaylarla ünlü sahibi Dimitris Giannakopoulos'un yeni iddiaları ve suçlamaları ortalığı karıştırdı.

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Panathinaikos'un THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı karşılaşmanın hakemlerinin karşılaşmaya 20'şer bin euroluk bahis oynamakla şuçladı. Giannakopoulos'un bu suçlamaları hakem raporuna da yansıdı.

'Atın bunları ligden'

Olympiakos bu iddiaya sert tepki gösterdi ve Panathinaikos'un Avrupa Ligi'nden atılmasını, Giannakopoulos'a da verilebilecek en ağır cezanın verilmesini istedi.

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