Adı sürekli vukuatlarla anılan Hasan Şaş, Fenerbahçe derbisinde yine başroldeydi

Cim-Bom’da teknik direktör Fatih Terim’in yardımcıları arasında yer alan Şaş’ın kulübedeki görevi, rakip teknik adamlarla ve futbolcularla tartışmak, onları kavga ortamına çekmek... Bunu son Fenerbahçe derbisinde de başarıyla yerine getirdi. Üstelik kavganın ortasında da yine o vardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in en yakınındaki isimlerden antrenör Hasan Şaş, teknik adamlıkta kısa bir süreç yaşadı ancak yaptıklarıyla “Bay vukuat” adını aldı.

İlk olarak yine Terim tarafından Galatasaray’a gelen, geçen sezonun ortasında da yine Fatih Hoca ile birlikte sarı-kırmızılılara dönen Şaş, henüz bir sezon bile geçirmeden rakip teknik adam ve futbolcularla birçok tartışma yaşadı. Bu durum Hasan Şaş’ın adeta görevi haline geldi.

Şaş, geçen sezon Sivas’ta oynanan maçta Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal ile tartıştı. Sarı-kırmızılı antrenör, daha sonra ise taraftarlarla tartıştı. Hasan Şaş, Türk Telekom’daki Başakşehir maçında da Arda Turan ile soyunma odası koridorlarında kapışmıştı.

Sarı-kırmızılıların antrenörü, geçen sezon Türk Telekom’daki Konya maçında fenalaşmış, büyük heyecan yaşamıştı. Hasan Şaş, sadece rakiplerle değil, yayıncı kuruluşun kamerasıyla bile kavga etti! Süper Kupa finalinin oynandığı Konya’da yayıncı kuruluş kamerasına tepki gösterip küfür etmişti.

Trabzon’da taraftarla tartışan ve rakip tribünlere küfür eden Hasan Şaş, bunun ardından hakaret ve sportmenliğe aykırılıktan 3 maç soyunma odalarına giriş yasağı aldı. Ancak Tahkim Kurulu bunu iki maça indirdi.

Kasımpaşa maçında da yine Hasan Şaş şov vardı. Kemal Özdeş’in yardımcıları ile tartıştı, Özdeş de bu gerginliğin bilinçli olduğunu açıkladı.

Porto’daki Avrupa mücadelesinde Rodrigues’in kaçırdığı pozisyon sonrası kulübeyi yumruklayan Hasan Şaş, Türk Telekom’daki Erzurum ve Bursa maçlarında yine rakip takım kulübesiyle diyaloğa girdi. Samet Aybaba gibi Türk futbolunun köşe taşlarından biriyle bile tartışma yaşamaktan kaçınmadı.

Fenerbahçe derbisinde de Erwin Koeman ile sürekli didişen Hasan Şaş, daha sonra Terim’e şikayet edildi. Karşılaşma sonrasındaki kavgada da başrolde yine o vardı.

(Skorer)