Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise karşısında iki önemli oyuncusunu yedek kulübesinde başlattı. Ferdi Kadıoğlu'nun yerine bu sezon pek çok maçta stoper olarak görev yapan Jayden Oosterwolde sahadaydı. Süper Lig karşılaşmalarında as forvet olan kaptan Edin Dzeko ise bu kez kulübedeydi. Michy Batshuayi ise en uç noktada ilk 11'de başladı. Orta sahadaki İsmail, Fred ve Szymanski üçlüsü geri döndü. Kanatlarda Cengiz ve Tadic sahadaydı. Sakatlıkları bulunan İrfan Can, King ve Becao maçın kadrosunda yer almadı. İsmail Kartal, Avrupa listesinde bulunmayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da faydalanamadı.

KADRODAN ÇIKARTILDI

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Leonardo Bonucci, dün akşam oynanan Union Saint-Gilloise maçının kadrosuna yazılmadı. Ağrıları olduğunu söyleyen İtalyan futbolcu riske edilmedi ve listeye eklenmedi. Sarı lacivertliler'in kulübesinde stoper olarak sadece 18 yaşındaki Ahmet Necat Aydın vardı. Stoper ikilisi ise Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku oldu.

FERDİ'YE BÜYÜK AYIP

Belçika polisi güvenlik adına oyuncuların ailelerine de yasak koydu. Ferdi Kadıoğlu'nun maçı izlemeye gelen ailesi stada alınmadı. Bileti bulunmasına rağmen birçok F.Bahçe taraftarı da dışarıda kaldı. Polis, F.Bahçeliler'e çok kötü davrandı.