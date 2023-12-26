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  • ''Adım adım ilerleyeceğiz'' Abdullah Avcı transfer stratejisini açıkladı
Spor

''Adım adım ilerleyeceğiz'' Abdullah Avcı transfer stratejisini açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer açıklaması yaptı. Avcı, transferde Trabzonspor'un menfaatlerinin önemli olduğunu ve adım adım ilerleyeceklerini dile getirdi.

Fanatik26 Aralık 2023 Salı 12:25 - Güncelleme:
''Adım adım ilerleyeceğiz'' Abdullah Avcı transfer stratejisini açıkladı
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ocak ayında yapılması muhtemel takviyelerle ilgili konuştu.

Tecrübeli hoca, "Kısa ve orta vadede birşeyler yapmaya çalışıyoruz. Devre arası transferleri zordur. Trabzonspor'un menfaatleri burada önemli. Ona göre hareket edeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Olmazsa da yine en iyisini yapmak için, gelişmek ve sonuç almak için sahada elimizden geleni ortaya koyacağız. Trabzonspor'un olduğu yerde kazanma duygusu vardır" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavililer ara transfer döneminde stoper, orta saha ve forvete takviye yapmayı planlıyor.

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