Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'a tarihinin en iyi dönemlerinden birisini yaşatmaya devam ediyor.

2020-2021 sezonunu 13. sırada tamamlayan takımı devralan Buruk, kısa süre içerisinde Cimbom'u eski parlak günlerine döndürmeyi başardı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimiyle iyi bir uyum yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, istediği kadronun kurulmasını sağladı. Neredeyse tüm oyuncularından katkı alan Buruk, ilk sezonunda ezici bir üstünlükle şampiyonluğa ulaştı.

YİNE ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİLERİNDEN

Süper Lig'de ilk sezonunu 2.44 puan ortalamasıyla şampiyon olarak tamamlayan ve Galatasaray'a 23. kupasını getiren Okan Buruk, çıtayı biraz daha yükseltti. Nokta atışı transferler ve yenilenmiş bir kadro ile yoluna devam eden sarı kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray geçen sezon 2.44 olan puan ortalamasını da 2.64'e çekmeyi başardı. Süper Lig'de yine şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri haline geldi.

50 MAÇTA 125 PUAN TOPLADI

Galatasaray'ı ayağa kaldırmayı başaran Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 50. Süper Lig maçında 40. galibiyetini Pendikspor karşısında aldı. Futbolculuğunda olduğu gibi teknik adam olarak da efsane olma yolunda ilerleyen tecrübeli çalıştırıcının, 5 beraberlik ve 5 de mağlubiyeti bulunuyor. Bu karşılaşmalarda 125 puan topladı.