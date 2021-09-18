Adnan Başkan: Beşiktaş'a karşı fiziksel avantajımız var

DHA 18 Eylül 2021 Cumartesi 14:17 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 14:17

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile bugün saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Taraftarı önünde oynayacağı maçta puanlar kazanmayı hedefleyen kırmızı beyazlılarda basın sözcüsü Adnan Başkan, Süper Lig'in ilk 4 haftasında mağlubiyete en üzüldükleri karşılaşmanın Gaziantep deplasmanında yaşandığını dile getirdi. Gaziantep FK karşılaşmasında kaybedilen puanlara üzüldüklerini belirten Başkan, "Çünkü beraberliğe bile üzüleceğimiz maçtan maalesef elimiz boş ayrıldık. Zaten Göztepe maçında ve Fenerbahçe karşılaşmasında son dakikalarda kaybettiğimiz puanları da düşünürsek kıl payı kayıplar yaşıyoruz. Gelişmekte olan bir oyunumuz olduğunun farkındayız. Daha iyi olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ EN HAZIR TAKIM GÖRÜNÜMÜNDE"

Bugün Beşiktaş'ı konuk edeceklerini hatırlatan Başkan, şunları söyledi:

"Ligimizin son şampiyonu ve bu sezonun de en hazır takımı görünümünde. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyorlar. Hafta içinde yüksek tempolu bir müsabaka oynamış olmaları nedeniyle fiziksel olarak bir avantajımız olduğunu düşünüyoruz ama bu avantajı elbette saha içinde lehimize çevirebilme yeteneğine sahip olmamız gerekiyor. Bunun için ilk düdükten son düdüğü kadar savaşmamız lazım."

"EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY TARAFTAR DESTEĞİ"

Taraftara çağrı yapan Başkan, şöyle konuştu: