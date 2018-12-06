Adriano'nun son talibi Getafe

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano'ya Japon kulüplerinin ardından bu kez de Getafe'nin talip olduğu ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlı yönetimin sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Adriano'yu satmaya çalıştığı biliniyor. Getafe'nin yaptığı teklifi masaya yatıracak olan yönetim son kararını verecek.

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