Adriano'ya 1 milyon Euro'ya talip çıktı

Globo Esporte, Santos’un sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmek için Siyah-Beyazlı kulübe teklifte bulunduğunu duyurdu. Brezilya ekibinin Adriano’nun bonservisi için 1 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.