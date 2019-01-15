Adriano'ya 1 milyon Euro'ya talip çıktı
KARTAL’DA Teknik Direktör Şenol Güneş’in “Gidecek mi, kalacak mı kararını bir an önce versin” dediği futbolculardan Adriano Correira’ya ülkesinden talip çıktı.
- StarSpor
Globo Esporte, Santos’un sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmek için Siyah-Beyazlı kulübe teklifte bulunduğunu duyurdu. Brezilya ekibinin Adriano’nun bonservisi için 1 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.