Adriano'ya Çin, Brezilya ve Arap kulüplerinden teklifler geliyor

Siyah-beyazlı yönetim 2016-17 sezonunda Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı sol beke, 1+1 yıl ve 1.5 milyon Euro maaş önerdi. 34 yaşındaki oyuncu bu teklifi beğenmezken, 2 yıllık sözleşme ve şuan ki maaşı olan 1 milyon 850 bin Euro'yu talep etti. Adriano olumsuz yanıt alınması halinde yıldız isim için transfer döneminin son günlerinde hareketlilik yaşanacak. Arap kulüpleri başta olmak üzere, Çin ve Brezilya'dan da teklifler alan Adriano, sözleşmeyi kabul etmezse Beşiktaş, kasasına para koymak için oyuncunun transferine onay verecek.

MENAJERİ RAHAT: "SEÇENEKLERİMİZ VAR"

Adrıano'nun menajeri Dino Lamberti yaptığı açıklamada, Brezilya'dan teklif aldıklarını ve yıldız futbolcunun yeniden ülkesine dönme ihtimali olduğunu söyledi. Lamberti, "Teklifler var ama zamanlama önemli. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Bu süreci Adriano değerlendiriyor. Yeniden ülkesine dönmek istese de Avrupa'da kalma seçeneğini de göz ardı etmiyor" dedi.

(Sabah)