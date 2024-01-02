Adrien Rabiot'un yeni durağını açıkladılar! Galatasaray...

Galatasaray, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer için atağa kalktı. Sarı kırmızılı ekip sezon başında kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele'nin performansını yetersiz buldu ve yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray kurmayları, Ndombele'nin yerine Serie A ekibi Juventus'tan Adrien Rabiot'u kadrosuna katmak istiyor.

Fransız orta saha Adrien Rabiot, formasını giydiği Juventus ile sözleşmesinde son sezona girdi. Bu nedenle Galatasaray, yıldız oyuncuyu yakın takibe aldı. Fransa basını ise transfer için sıcak gelişmeyi duyurdu.

GALATASARAY'A ADRİEN RABİOT'TAN KÖTÜ HABER!

Aktarılan habere göre 28 yaşındaki orta saha, İtalyan ekibinde mutlu ve sözleşmesini yenileme kararı aldı. Juventus'un da Adrien Rabiot'u bırakmaya niyetinin olmadığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO!

28 yaşındaki Fransız orta sahanın piyasa değeri 40 milyon euro olarak belirleniyor. Bu sezon ligde Juventus formasıyla 16 maça çıktı ve 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi