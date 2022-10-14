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Spor

AEK taraftarından skandal pankart! Fenerbahçe'nin barış çağrısına böyle karşılık verdiler

UEFA Avrupa Lig'i 4.hafta maçında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 2-1'lik üstünlük ile ayrıldı. Maç öncesi AEK Larnaca tarafı bu maçı geçmişleri için kazanacaklarını söyleyip tarihi bir anlam yüklemişlerdi. Fenerbahçe taraftarının açtığı barış pankartına misilleme olarak skandal bir pankart açıldı. İşte detaylar...

Fanatik14 Ekim 2022 Cuma 11:36 - Güncelleme:
AEK taraftarından skandal pankart! Fenerbahçe'nin barış çağrısına böyle karşılık verdiler
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Fenerbahçe 'nin AEK Larnaca ile oynadığı maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü pankart olarak açtı.

FENERBAHÇE TARAFTARI BARIŞ'I VURGULADI

Fenerbahçe taraftarları, AEK Larnaca maçı öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün İngilizcesini (Peace at home, peace in the world) pankart olarak açtı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kadıköy'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında da aynı pankartı açmıştı.

AEK TARAFTARINDAN SKANDAL ÇIKIŞ

Türk taraftarların barış çağrısı yapan anlamlı pankartına karşılık Rum tribünleri skandal bir pankartla karşılık verdi.

AEK Larnaca taraftarı, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. Ne ironi ama asla unutma!' yazılı bir pankart açtı. Aynı tribünde Yunanistan bayrakları da açıldı. Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Kesimi polisi stada Türk bayraklarını da almadı.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

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