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Spor

Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nin oldu!

Afrika Uluslar Kupası'nın final karşılaşmasında Fildişi Sahili ile Nijerya kupa için mücadele etti. Fildişi Sahili, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3. kez şampiyon oldu..

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 01:13 - Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nin oldu!
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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Abidjan kentindeki Alassane Ouattara Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Nijerya, 38. dakikada William Troost-Ekong'un attığı golle 1-0 önde kapattı.

Franck Kessie'nin 62. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Fildişi Sahili, 81. dakikada Sebastien Haller ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

Fildişi Sahili böylece, 1992 ve 2015 yıllarının ardından üçüncü kez Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa uzandı.

Gaziantep FK forması giyen Max Gradel ile Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier, Fildişi Sahili'nde maça ilk 11'de başlarken, Trabzonsporlu Nicolas Pepe yedek bekledi.

Nijerya'da ise Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Paul Onuachu (Trabzonspor), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) ve Ahmed Musa (Sivasspor) forma şansı bulamadı.

  • afrika uluslar kupası
  • nijerya
  • fildişi sahili

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