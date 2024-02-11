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Spor

Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncüsü Güney Afrika oldu

Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Güney Afrika karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten mücadeleyi Güney Afrika, penaltı atışlarında 6-5 kazanarak turnuvada üçüncü oldu.

AA11 Şubat 2024 Pazar 01:42 - Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncüsü Güney Afrika oldu
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Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne penaltılarda 6-5 üstünlük kuran Güney Afrika, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında Güney Afrika ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı.

Normal süresi 0-0 biten ve doğrudan penaltı atışlarına giden karşılaşmada rakibine 6-5 üstünlük kuran Güney Afrika, organizasyonu üçüncü bitirdi.

Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili bugün TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

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