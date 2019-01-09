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Afrika'da yılın futbolcusu Muhammed Salah

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, üst üste ikinci kez Afrika'da yılın futbolcusu seçildi.

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İngiliz kulübü Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, üst üste 2. kez yılın Afrikalı futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyon'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018'in en iyi Afrikalı futbolcusu ödülü, Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirilen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, Senegalli takım arkadaşı Sadio Mane ve 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ı geride bırakan Salah, 2017'den sonra 2018'de de ödüle layık görüldü.

İlk kez 1992'de verilen ödülü 17 farklı futbolcu kazandı. Ödülü en fazla alan isimler, 4'er kezle Kamerunlu Samuel Eto'o ve Fildişi Sahilli Yaya Toure oldu.

(AA)

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