Afrika'da yılın futbolcusu yine Salah

"BBC Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne İngiltere Premier Lig'de top koşturan Mısırlı oyuncu Mohamed Salah layık görüldü.

Geçen sezon Liverpool forması ile 52 maçta boy gösteren 26 yaşındaki yıldız 44 gol atarken 14 ise asist yaptı. Geçen yıl da bu ödülü alan Salah böylece duble yaptı.

Son 5 yılda Afrika'da yılın futbolcusu ödülüne layık görülen futbolcular

2018- Mohamed Salah

2017- Mohamed Salah

2016- Riyad Mahrez

2015- Pierre-Emerick Aubameyang

2014- Yaya Touré

2013- Yaya Touré

Mohamed Salah son 6 sezonda Yaya Toure ile birlikte bu ödülü 2 defa kazanan futbolcu oldu. (Skorer)