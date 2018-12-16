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Afrika'da yılın futbolcusu yine Salah

Afrika yılın futbolcusu yine Salah oldu. Liverpool'un süper yıldızı, geçen sezon 44 gol, 14 asistle oynamıştı.

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"BBC Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne İngiltere Premier Lig'de top koşturan Mısırlı oyuncu Mohamed Salah layık görüldü.
 
Geçen sezon Liverpool forması ile 52 maçta boy gösteren 26 yaşındaki yıldız 44 gol atarken 14 ise asist yaptı. Geçen yıl da bu ödülü alan Salah böylece duble yaptı.
 
Son 5 yılda  Afrika'da yılın futbolcusu ödülüne layık görülen futbolcular
 
2018- Mohamed Salah
2017- Mohamed Salah
2016- Riyad Mahrez
2015- Pierre-Emerick Aubameyang
2014- Yaya Touré
2013- Yaya Touré
 
Mohamed Salah son 6 sezonda Yaya Toure ile birlikte bu ödülü 2 defa kazanan futbolcu oldu. (Skorer)

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