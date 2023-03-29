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Spor

Afyonspor deplasmanda farklı kazandı

Tff. 2. Lig'in 29. haftasında Tarsus İdman Yurdu'na konuk olan Afyonspor rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti.

IHA29 Mart 2023 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
Afyonspor deplasmanda farklı kazandı
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TFF 2. Lig 29. haftasında Afyonspor, evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 5-1 mağlup etti.

Stat: Zafer

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Emrah Akkaya xx, Mücahid Adem Çelebi xx

Afyonspor: Ahmet Daş xx, Eray Akar x (Ege Özkayımoğlu dk. 65 x), Mete Yıldız xx, Muhammet Mahmut Emir xx, Melih Şencan x (Eren Tokat dk. 40 ?), Kaan Baysal xx, İlke Tankul xx (Batuhan Çakır dk. 81 ?), Olcay Şahan xx, Uygar Mert Zeybek x (Mustafa Erkasap dk. 65 ?), Hüseyin Atakan Üner xx (Süleyman Karakaş dk. 81 ?), İsmail Hakkı Doğan xx,

Tarsus İdman Yurdu: Mert Can Salık xx, Mert Temizkan xx, Mohammad Lıth Alzın xx, Yusuf Atım x (İsmail Çetiner dk. 63 ?) Kerem Özer x (Zafer Sarı dk. 82 ?), Tugay Cicili xx, Kayra Can Yavuz xx, Furkan Kara xx, Emre Kara xx, Yusuf Eren Arıca xx, Ege Can x Yunus Öztürk dk. 63 ?)

Goller: İlke Tankul (dk. 5), Kaan Baysal (dk. 42), Atakan Üner (dk. 54 ve 57), Ege Özkayımoğlu (dk. 80) (Afyonspor), Yusuf Eren Arıca (dk. 8) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Kerem Özer, Tugay Cicili (Tarsus İdman Yurdu)

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