19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8357
  • 6,4972
  • 279.163
  • 98054.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ağaoğlu müjdeli haberi verdi: Sözleşme yenileyeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanlığı konusunda 'Henüz verilmiş bir kararım yok' diyerek Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'i başkan olarak önerdi.

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.
 
Ağaoğlu, Trabzonspor’un ligdeki mücadelesini “Biz her ne kadar ekonomik, idari işlerin içinde olsak da Trabzonspor her zaman yarışın içinde olmalı demiştik. Bu sene de zirve mücadelesindeyiz. Avrupa’daki ön eleme maçlarının yarattığı olumsuzluklar can sıktı. Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen, Doğan Erdoğan ümit milli oyuncular. Parmak, Çakır A Milli oyuncular. Türk futboluna hizmet anlayışında bir takımız” şeklinde değerlendirdi.
 
Sosa ve Novak’la görüşüldü
 
Son dönemde iyi bir performans sergileyen Sosa ve Novak’ın geleceği hakkında da konuşan Ağaoğlu “Kendileriyle görüştük. Onlar da olumlu. Menajerleriyle asbaşkanımız görüşüyor. Kasım ayının sonuna kadar neticelenecek” dedi.
 
Başkanlık için Mehmet Sepil’i önerdi
 
Kulüpler Birliği Başkanlığı konusunda da önemli açıklamalar yapan Ağaoğlu, “Bazı başkanlar benim Kulüpler Birliği Başkanı olmamı istiyor. Kulüpler Birliği’nde iki temel şey var. Marka değeri ve gelir. Bir de lisans talimatı konumuz var” diyen Ağaoğlu, henüz başkanlık için verilmiş bir kararı olmadığını belirtti ve başkanlık için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’i önerdi.
 

Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP'li başkandan harekatla ilgili kara propaganda

HDP'li başkandan harekatla ilgili kara propaganda

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Yasak ama satışı devam ediyor, uzmanı uyardı: Ani ölümlere neden olabilir

Yasak ama satışı devam ediyor, uzmanı uyardı: Ani ölümlere neden olabilir

Sınırda yakalandılar! Hemen koruma altına alındı

Sınırda yakalandılar! Hemen koruma altına alındı

Din adamları sigara konusunda hemfikir: Tartışmasız haramdır

Din adamları sigara konusunda hemfikir: Tartışmasız haramdır

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Yünleriyle rekor kırmıştı... 'Kaçak Chris' öldü

Yünleriyle rekor kırmıştı... 'Kaçak Chris' öldü
 

POPÜLER HABERLER

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

Şifa niyetine tüketiliyor! Arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişiriliyor...

Şifa niyetine tüketiliyor! Arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişiriliyor...

Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisi'nde namaz kıldı

Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisi'nde namaz kıldı

Ülkemizden yurt dışına kaçırılan 10 tarihi eser

Ülkemizden yurt dışına kaçırılan 10 tarihi eser

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA