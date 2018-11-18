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Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç’un da yeri Akyazı Stadı’nda hazırdır

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu hafta oynanacak maça gelip gelmeyeceği ile ilgili konuştu.

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Ahmet Ağaoğlu, kendisinin Koç'u davet ettiği yönündeki polemiklere de yanıt verdi.

Ağaoğlu, “Ali Koç’u davet etmedik. Her kulübün başkanının olduğu gibi Ali Koç’un da yeri Akyazı Stadı’nda hazırdır. Gelip gelmeyeceği kendi kararıdır. Gel demem, gelme de demem. Ben de birçok deplasmana gittim. Hiçbirinde gittiğim şehrin kulüp başkanı beni arayıp davet etmedi. Ancak gittiğimizde son derece iyi ağırlandık.  Davet edilmeyi de beklemedim. Deplasman maçlarında misafir takımın başkanını davet etmeyi ilk kez duyuyorum. Beni bugüne kadar kimse davet etmedi. Böyle bir gelenek olduğunu da ilk defa duyuyorum.”  dedi.

(Karadeniz Gazetesi)

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