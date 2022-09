Ahmet Ağaoğlu: Camialar arası gerginlik had safhada

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ümraniyespor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Ağaoğlu maçla ilgili değerlendirmesinde galibiyetten çok Dorukhan Toköz'ün sakatlığına üzüldüklerini belirterek transferin gündeme gelebileceğini söyledi ve, "Zor maç oldu. Bu gibi havalarda hele zor maçlar oluyor. Sakatlıklar da bizi çok etkiliyor, Dorukhan'ın sakatlanması da bizi üzdü. Galibiyetten çok Dorukhan'ın sakatlanması bizi üzdü diyebilirim. Üç puan aldığımız için mutluyuz ama aklımız Dorukhan'da. Farkındaysanız o bölgede özellikle Serkan, Perez ve şimdi de Dorukhan'ın sakatlanması büyük sıkıntı. Ertuğrul Başkan'a iş düşüyor şimdi, o bölgeye adam bulmak zorunda." şeklinde konuştu.

Dorukhan'ın sakatlığı nedeniyle transferin gündeme gelebileceğini belirten Ağaoğlu, "İhtiyaçtan dolayı transfer gündeme gelebilir. O bölgede alternatif oyuncumuz kalmadı, sadece Larsen var." sözlerini kullandı.

"HER ŞEY MÜBAHTIR ANLAYIŞI BİZİ BU NOKTAYA GETİRDİ"

Ağaoğlu TFF'ye yapılan silahlı saldırı olayıyla ilgili görüşlerini dile getirirken, "Ben 65 yaşındayım, 35 senedir sağ duyu diyerek mesaj vermeye çalışıyoruz, Türk futbolunun geldiği noktayı görüyoruz. Kazanmak için her şeyin mübah olduğu düşüncesiyle hareket eden ve o doğrultuda algının yaratıldığı bir ortamdayız. Yeni bir şey değil bu, 20-25 senedir futbolu özellikle olması gereken yerden başka bir yere getirdik. Şampiyonlar Ligi'ne neden katılamıyoruz, Avrupa'da neden bu kadar az takımımız var çünkü futbolu futbol gibi oynamadık. Her şey mübahtır düşüncesiyle bugüne kadar yapmış olduğumuz uygulamalar tavırlar bizi bu noktaya taşıdı. Camialar arası gerginlik had safhada. Olayın neden gerçekleştiğini bilmiyoruz henüz ama TFF'ye yapılan saldırı inşallah sıradan adli bir vakadır diye umuyorum. Yönetim Kurulu odasına kurşunun atılması konusunda aynı düşüncede ısrarcı olamıyorum." diye konuştu.

"AVRUPA'DA DURUM İÇLER ACISI"

Avrupa Kupaları'nda Türk futbolunun durumunun ise içler acısı olduğunu belirten deneyimli başkan, "Futbolu şimdi olduğu noktadan alıp olması gerken noktaya taşıyacak olan da bizleriz. Sorumluları bizleriz, kimse kendini sağa sola atmasın. Şu ana kadar geldiğimiz noktada en az payım var diyorsa en çok da onun payı vardır. Avrupa'da özellikle durumumuz içler acısı. Puanlamaya baktığınızda Sırbistan Şampiyonlar Ligi'ne seneye direkt katılacak, bizim 2 ön eleme 1 play off oynamak durumunda olacak." diyerek açıklamalarını tamamladı.