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Ahmet Ağaoğlu: Geçen sene Ünal hocanın ismi gündeme gelmeden 8 tane farklı hoca yazılmıştı

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu gelecek sezonun transfer politikasını açıkladı, “Azami bütçemiz 300 binle 1 milyon euro arasında. Üzerine çıkmayız” dedi.

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Ankara’da ‘Trabzon Günleri’ne katılan bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 61saat.com’un sorularını yanıtladı. 

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Ünal Karaman hakkında konuşan Ağaoğlu, “Bize ‘Almayın onu’ diyenler de vardı. Geçen sene Ünal hocanın ismi gündeme gelmeden 8 tane farklı hoca yazılmıştı. Ama bunlar yönetimin işi. Yönetimin zamanı geldiğinde vereceği kararlar. Ben bu ay sonuna kadar 80 milyon lira ödemeyi nasıl yapacağımın hesabını yapıyorum. Bizde her şeyin bir takvimi var” dedi.

Önümüzdeki sezonun transfer politikasını da açıklayan bordo-mavili kulübün patronu, “Transfer her zaman olur. Ben eksik göremem. Onu teknik heyet görecek.  Belirli transfer politikamız var. Genç ileriye dönük, gelecek yabancı futbolcular da ancak direkt katkıda bulunacak yabancı futbolcular olacak. Orada da azami bütçemiz 300 ila 1 milyon euro arasında. Bu rakamın üzerinde asla bir bütçe düşünmüyoruz” diye konuştu.

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