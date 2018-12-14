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Ahmet Ağaoğlu: Kötü tezahürata son verelim

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarlarının bütün enerjilerini takımı desteklemek için kullanmasını istedi.

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Ağaoğlu, Beşiktaş maçı öncesi kulübün Twitter hesabından paylaştığı  'zirvede buluşalım" videosuna yer vererek, taraftarlara seslendi.

Bordo-mavili kulübün başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı  açıklamada, Atiker Konyaspor maçı sonrasında aldıkları tribün cezalarına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar güzel türkülerimiz, marşlarımız varken, küfür ve şiddet  içeren tezahüratlar neden? Son iki maçtır kötü tezahürat yüzünden alt  tribünlerimiz bir sonraki maç için kapatıldı. Taraftar desteğine en fazla  ihtiyacımız olduğu dönemde gereksiz yere bundan mahrum kalıyoruz. Bütün  enerjimizi takımımızı desteklemek için kullanalım lütfen. Enerjimizi kötü  tezahürata harcayarak tribün kapatma cezası alarak boş yere seyirci desteğinden  mahrum kalmayalım. Haydi arkadaşlar, bütün enerjimizi takımımızı desteklemek için  kullanalım ve kötü tezahürata son verelim."

(AA)

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