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Spor

Ahmet Ağaoğlu: Kulüpler Serdar Tatlı'nın istifasını istemedi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasıyla ilgili olarak, 'Hakemler konusundaki sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir. Kişiler değişse de problemler değişmemiştir. Önemli olan sistemin değişmesidir' dedi.

DHA21 Ekim 2021 Perşembe 14:37 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 14:37
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası sonrasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

20 kulübün de Serdar Tatlı'nın ayrılması konusunda herhangi bir görüş belirtmediğini kaydeden Ağaoğlu, "Hakemler konusundaki sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir. Sistemin değişmesi lazımdır. Kişiler değişse de problemler değişmemiştir. Önemli olan sistemin değişmesidir. Problemler; eğitimler, hakem atamaları, gözlemci raporları vb. durumlar. Dün federasyonda da konuştuğumuzda Serdar Tatlı ile ilgili olumsuz bir görüş belirtilmemiştir. Sadece sistemle alakalı problemler vardır. Serdar Tatlı'nın ayrılması, federasyonu ilgilendirir. 20 kulübün de bu yönde bir isteği olmamıştır. Dünkü görüşmelerimizin sonucunda, gelecek hafta somut adımların atılması konusunda fikir birliğine varılmıştır" ifadelerini kullandı.

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