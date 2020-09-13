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Spor

Ahmet Ağaoğlu: ''Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz''

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Norveçli golcü Alexander Sörloth kriziyle ilgili ilk kez konuştu. Oyuncunun gitmek istediğini söyleyen Ağaoğlu, 'Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz' dedi.

13 Eylül 2020 Pazar 18:16 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 18:24
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Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve yeni sezona zirve umutlarıyla başlayacak olan Trabzonspor'da ligin ilk maçı öncesinde büyük bir şok yaşandı. Transfer dönemi başında Novak ve Sosa gibi iki yıldızını Fenerbahçe'ye kaptıran Fırtına'da, Beşiktaş maçına saatler kala Alexander Sörloth krizi patlak verdi. İsmi ciddi şekilde Alman ekibi Leipzig'le anılan 24 yaşındaki oyuncu, Uluslar Ligi maçları için Norveç'e gitmişti. Ancak başarılı futbolcu, hâlâ Türkiye'ye dönmedi.

"LEİPZİG VE TOTTENHAM İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Konuyla ilgili Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sessizliğini bozdu. Fanatik'in haberine göre Ağaoğlu, "Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz. Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz. İnsanların henüz anlamadığı, bu takımın şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz." ifadelerini kullandı. 

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