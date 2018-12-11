Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak açıklaması
Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın TFF'ye başvurusu hakkında açıklama yaptı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadro dışı bıraktıkları futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın alacaklarına yönelik Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurmasına ilişkin, gereken neyse onu yapacaklarını söyledi.
Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki oyuncunun başvurusunun yeni olmadığını belirterek, "Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı." dedi. Burak Yılmaz, daha önce de alacakları için TFF'ye başvuru yapmış ancak başvurusunu geri çekmişti
(AA)
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