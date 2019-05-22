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Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf ve Abdülkadir için transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programında konuştu.

Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Ünal Karaman'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO VE GUARDIOLA İLE GÖRÜŞTÜK AMA..."

Ünal Karaman'la anlaştıklarını belirten Ağaoğlu, "Mourinho ile görüştük, Guardiola ile de görüştük ama Ünal hoca varken bizim adımız anılmaz dediler. Biz de Ünal hoca ile anlaştık." dedi.

"ABDÜLKADİR DE, YUSUF DA GELECEK SEZON KADROSUNDA"

Trabzonspor'un genç yıldızları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı hakkında da konuşan başkan, "Abdülkadir de, Yusuf da önümüzdeki sezon kadrosu içinde. Sürekli olarak izlenen futbolcularımız bunlar ama şu ana kadar kulübe gelmiş herhangi bir resmi teklif yok. Premier Lig'in, La Liga'nın, Ligue 1'in en üst düzey takımları izliyor. Son zamanlarda resmi taleplerde bulunarak izlemeye başladılar, o yönüyle kamuoyuna yansıdı. Ondan önce de içeride ve dışarıda izlenen futbolcularımızdı. Bizim amacımız kadromuzu muhafaza ve takviye etmek. Ne yaparsanız yapın, doğal olarak camia bir önceki senenin bir üstünü bekler. Trabzonspor da her zaman için bu mücadeleyi vermek zorunda olan bir takım. Trabzonspor'un ruhunda bu yok. Her sezon daha güçlü, daha fazla savaşan, daha iyi bir kadro yapısına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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