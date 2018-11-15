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Ahmet Ağaoğlu'nun planı Şenol Güneş

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun planı takımın başına Şenol Güneş'i getirmek.

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Beşiktaş ile ipleri koparması muhtemel Güneş ile temaslar hiç kesilmedi. Güneş, Beşiktaş’a veda eder, Ağaoğlu da göreve devam ederse devre arası Karaman’ın üstüne Güneş patron olarak getirilecek.

Trabzon’da Ağaoğlu’nun Güneş planı. Bordo-mavililerde hem sahada hem de ekonomik olarak sıkıntı yaşayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör olarak uzun süredir aklındaki planı Aralık’taki kongre sonrası hayata geçirmeyi planlıyor. Malatya maçı sonrası görevi bırakmak isteyen Teknik Direktör Ünal Karaman’a ‘devam et’ diyen Ağaoğlu’nun gözünün Beşiktaş’taki koltuğu sallantıda olan Şenol Güneş’te olduğu ifade edildi. Ağaoğlu Güneş’i yeniden Trabzon’un başına getirmek istiyor.

Ağaoğlu, eğer Güneş devre arasına kadar Beşiktaş’tan ayrılırsa ve kendisi de Aralık’taki kongrede yeniden koltuğunda olursa büyük planı devreye sokacak. Karaman’ı bırakmak istemeyen ama büyük bir güç ile hocasını güçlendirmenin hesaplarını yapan Ağaoğlu, devre arası düşündükleri gerçekleşirse Güneş’i futbolun patronu yapacak. Güneş-Karaman ikilisi ile devam etmek isteyen Ağaoğlu, planı devre arası gerçekleşmezse bu operasyonu sezon sonu mutlaka yapmayı planlıyor.

(Günebakış Gazetesi)

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