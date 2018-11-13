Ahmet Çakar'ın Fatih Terim paylaşımı Galatasaraylıları ayağa kaldırdı
Ahmet Çakar sosyal medyadan Fatih Terim'e ateş püskürdü. Çakar sosyal medya hesabından, 'Bu iş mekan basıp sonra sıyırmaya benzemez. Bunlar daha fragman.' dedi.
Eski hakem Ahmet Çakar, Fatih Terim'in aldığı cezalar hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Oldukça sert bir yorumda bulunan Çakar'ın paylaşımı birçok kez paylaşıldı.
Çakar, "3 maç ceza daha. Eeee karton imparator daha devam etsene... Federasyon, hakem falan filan. Bu iş mekan basıp sonra sıyırmaya benzemez. Bunlar daha fragman." paylaşımında bulundu.
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