DHA 09 Eylül 2020 Çarşamba 14:47 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 14:47

İzmir ekibinin kadrosuna katmak için uzun süredir pazarlıkları sürdürdüğü gurbetçi golcü 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Berliner AK 07 kulübünün altyapısında yetişen 27 yaşındaki forvet, 2011-12 sezonunda Adanaspor'a transfer oldu. Adanaspor dışında yarımşar sezon kiralık olarak Hatayspor ve Fethiyespor'da görev alan Ahmet, geçen sezon turuncu-beyazlı formayla 26 maça çıkıp 2 gol, 3 asistle oynadı.

2015-16'da Adanaspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan gurbetçi santrfor, Süper Lig'de 22 karşılaşmada 3 gol atarken, 1'inci Lig'de 123 müsabakada 19 gol kaydetti. Ahmet Dereli, bir kez Ümit Milli Takım formasını giydi. Antrenman eksiği olmayan Ahmet'in cuma günü Menemenspor'la oynanacak İzmir derbisinde kadroda yer alacağı öğrenildi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Ahmet, "Hayalim gerçekleşti. Ben bu kulüp için çok faydalar sağlayacağım. Hedefim takımı şampiyonluğa taşımak, katkı sağlamak ve kimsenin yüzünü kara çıkarmamak. Umarim sonunda hep beraber kupayı kaldırırız" dedi.

MUHAMMED DE UZATTI

Altınordu'da yönetimin iç transferde bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü orta saha oyuncusu Muhammed Mert, yuvada kalma kararı alarak sözleşmesini 1 yıl uzattı. Talipleri olan gurbetçi futbolcu 2021'de bitecek kontratını opsiyonlu olarak 2022'ye kadar uzattı. Gurbetçi futbolcunun devre arasında bonservisini alabilmesi için 1 milyon 250 bin TL, sezon sonunda takımdan gidebilmesi için 2 milyon TL bonservis ücreti getirmesi gerekecek. Hazır olmayan Muhammed bu hafta kadroda yer almayacak. Öte yandan kırmızı-lacivertliler Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Muhayer Oktay, Adana Demirspor'dan sol kanat Emre Nefiz ve Yeni Malatyaspor'dan sol kanat Mustafa Eskihellaç ile görüşmeleri sürdürüyor.