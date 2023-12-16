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Spor

Ahmet İbanoğlu: Eski hakemlerin iddialarının gerçekle ilgisi yoktur

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu eski hakemlerin son dönemde dile getirdiği iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

16 Aralık 2023 Cumartesi 15:40 - Güncelleme:
Ahmet İbanoğlu: Eski hakemlerin iddialarının gerçekle ilgisi yoktur
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemler tarafından dile getirilen ve son dönemde kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını vurguladı.

Ahmet İbanoğlu, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Türk hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkındayız. Son günlerde eski hakemler tarafından dile getirilen ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaların bugün yapılıyor olması zamanlama açısından manidardır. Neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan, faal olarak görev yapan hakemlerimizi de rahatsız eden bu yalan yanlış ifade ve iddiaların kamuoyu tarafından ciddiye alınmamasını önemle rica ederiz. İddia sahiplerinin ispatla mükellef olduğu kumpas amaçlı bu açıklamalar ile ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır."

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