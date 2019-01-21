Ahmet Kavalcı: Quaresma'nın Beşiktaş ile 1,5 yıl daha sözleşmesi var, takımımız için elinden geleni yapmaya devam edecektir

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Portekizli oyuncunun takımdan ayrılmak ve ülkesine dönmek istediği iddia edilirken, asbaşkan Ahmet Kavalcı böyle bir talebin olmadığını söyledi.

Ahmet Kavalcı NTV'ye yaptığı açıklamada, "Quaresma bizim değerli bir oyuncumuz, iyi kamp dönemi geçirdi. Akhisarspor maçında da kaptandı. Bugüne kadar ne benimle, ne de teknik direktörümüz Şenol Güneş ile ayrılmak istediğine dair bir konuşması olmadı, böyel bir talepte bulunmadı. Beşiktaş ile 1,5 yıl daha sözleşmesi var, takımımız için elinden geleni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 23 maçta 3 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.