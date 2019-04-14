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Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'a başkan olma arzumu herkes biliyor

Beşiktaş Kulübünün eski ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, bir gün siyah-beyazlı kulüpte başkanlık yapmak istediğini söyledi.

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1903 Birliği'nin düzenlediği kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, "Ara sıra 'Hadi başkan' diyorlar. Açık söyleyeyim ben de keyif alıyorum. Doğru zamanda doğru işler yapmayanlar etraflarına da zarar verirler. Kimseyi mahcup etmek istemiyorum. Ben mahcup olursam sizler de mahcup olursunuz. Bir gün Beşiktaş'ta görevi tekrar almayı ya da başkanlık yapmayı arzu ettiğimi herkes biliyor, kimseden saklamadım. Müsaade edin, kendi gerçeklerimle ve kulüp gerçekleriyle yapabildiğim hesaplarla doğru zamanı kendim tespit edeyim." şeklinde konuştu.

"Beşiktaş şampiyonluk potasına girdi"

Beşiktaş'ın dün akşam Medipol Başakşehir'i mağlup etmesiyle yeniden şampiyonluk potasına girdiğini ifade eden Çebi şunları kaydetti:

"Dünkü maçtan sonra Beşiktaş şampiyonluk potasına girdi diyebiliriz. Gelin birlik, beraberliğimize devam edelim. Beşiktaş'ın başarılı olması için uğraşalım. Beşiktaş'ı iyi idare edenler varsa arkalarında duralım, iyi idare edemeyenler varsa kibar ve nezaket içinde daha doğru yaptıklarını tetkik etmek de bizim vazifemiz olsun. İktidar için mücadele eden tipler olmayalım, bir aile olmayı başaralım."

Spor dünyasını zor günlerin beklediğini dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Buna Fenerbahçe ve Galatasaray da dahil. Dolayısıyla birlik ve beraberlik olmadan bu işin için çok zor çıkabiliriz. Bu sebeple arkadaşlarıma her zaman 'Ne olur bir araya gelelim, beraber olalım' diyorum." dedi.

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