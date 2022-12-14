Ahmet Nur Çebi: Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu; Saiss'in Dünya Kupası'ndaki durumu, kulübün borçları ve amatör şubelerde gerçekleşen başarı hakkında konuşan başkan özellikle amatör şubeler konusuna dikkat çekti.

Çebi, "Amatör şubelerimiz çok. Bakmayın amatör diye geçtiklerine. Giderleri çok. Haksız rekabet var. Bankalar, holdingler, belediyeler ile yarışıyoruz. Kulübün en büyük gider kalemlerinden biri olan branşlara sponsorluk bulduk. Tam 105 milyon liralık yükü sağ olsunlar, duyarlı üyelerimiz omuzladılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Yaptıkları büyük iş. Kulüplerini sahiplenmek. Bu doğrultuda örnek oldular. Mutlaka arkası da gelecektir. Tarih yazılıp bir ilke daha imza atıldı. Ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

"SATIŞ YOK"

"Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır" diyen Çebi, sürekli gündeme getirilen borç için de konuştu. Başkan, "Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma yürürlükte. Gelecekte şartlar neyi gerektirir bilemem. Bir söylemim yanlış anlaşıldı. Ben mal, mülk satıp kapatırız diye ifade kullanmadım. Borcun kapatılması için farklı yollar var. Anlaşmaya sadık kalmak. Camianın hep birlikte omuzlaması. Satış yapmak da bir yöntem. Ancak bizim tercih ettiğimiz yol değil" sözlerini sarf etti.

"GURURLANDIK"

Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda son 4'e kalan Romain Saiss'le ilgili de konuşan Çebi, "Dünya Kupası finallerine oyuncular gönderdik. Kimisi ile üzülüp, kimisi ile güldük. Saiss kaptan olarak büyük işlere imza attı. Gururlandık. Umarım önce Katar, ardından burada şampiyonluk yaşar" yorumunu yaptı.