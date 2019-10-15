Ahmet Nur Çebi: Şenol Güneş ve benim orada olmamı istemediler

İşte Çebi'nin yaptığı açıklamalar:

-İHTİYACIMIZ VARDI

"Çok güzel bir sonuç aldık. Şenol Güneş ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. İhtiyacımız vardı. Devamını diliyoruz.

-ŞENOL HOCANIN HEP YANINDA OLDUM

"Şenol hoca ile çok eskiden beri gelen dostluklarımız var. Çok başarılı biridir. Çok çalışkan ve disiplinlidir. Kararlılıkları vardır. Ben hep kendisinin yanında oldum ve destek verdim. Katkılarımın olduğunu düşünüyorum."

-SÜLEYMAN SEBA'DAN SONRA GELEN BAŞKANLAR BİRBİRLERİNİ DESTEKLEYEREK YÜRÜYORLAR

"Son 3 yıl öncesinde başlayan 'anlamaya çalıştığım ve düzeltmeye çalıştığım dediğim' andan itibaren ve Fikret bey de bunlara katılmasına rağmen düzelme olmadı. Neden olmadığını bilmiyorum. Erken seçime gidildi. Onun nedenini anlamış değilim. Seçime 5-6 ay kala olağanüstü seçime gidildi. Sebebi bilmiyorum ve sormak da istemiyorum. Sayın Süleyman Seba'dan sonra Beşiktaş'a gelen başkanlar, artık kendilerinin içerisinden birbirlerini destekleyerek yürüyorlar. Her ne kadar dışarıdan aralarında zaman zaman uzlaşma yokmuş gibi gözükse de maalesef böyle bir düzen kurulmuş vaziyette. Bu düzen benim orada katkı vermemi son 3 senede istemedi. Sonra seçime gidildi ve Ben de olmak istemedim. Gelen birileri, olan birileri bizlere tercih edildi. Beşiktaş'ın bu düzenin içerisinden çıkarılması gerekiyor"

-ŞENOL GÜNEŞ VE BENİM ORADA OLMAMI İSTEMEDİLER

"Düzen bozuldu. Farklı bir yola doğru dönüldü. O yolda ben olamazdım ve ayrıldım. 6,5 yıllık dönemimin son 1,5 yılı çok sıkıntılı geçti. Katkı vermek istememe rağmen uzak tutuldum, ne transferlerde görüşlerim alındı ne de yapılan işler soruldu. Ama Avrupa'da namağlup yürüyen takıma zarar vermemek ve Şenol hocanın yanında durmak adına son 1,5 yılı sıkıntılı geçirdim. Şenol Güneş ve benim orada olmamı istemeyenler sayın başkanı bir şekilde maalesef o yola soktu."

-GÖREVİMİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YAPTIĞIMA İNANIYORUM

"Bir ordunun komutanı vardır. Bana verilen görevlerde başarılı oldum. Ama başka görevlerde başarısız olanların sorumluluğu bana yüklenemez. Ben görevlerimi başarılı bir şekilde yaptığıma inanıyorum."

-ADAYLIĞIMI KOYMAKTAN BAŞKA ÇAREM YOKTU-

"7 sene evvel geldiğimizde durum buna yakında. Yine mali sıkıntılar vardı ve halimi taşın altına koydum. Bugün de yapmam gerekiyordu. Ben gerçekten Beşiktaş'ı seviyorum. Adaylığımı koymaktan başka çarem yoktu. Beşiktaş'ın değerleri erozyona uğramaya devam ediyor. Bunu engellemek için bir mücadele vermek istiyorum. Faiz yükünü azaltmamız gerekiyor. Bunu yapabilmen tek yolu gelirleri arttırmak giderleri kısmak."

-ÖZGÜR OYLAR KAZANDIĞI TAKDİRDE DEVRİM YAPILACAK

"Beşiktaş'ın içerisinde yıkılması gereken düzen var. Seçimlerde bindirilmiş kıtalar var. Diğer tarafta özgür oylar. Özgür oyların bindirilmiş kıtalar diye adlandırılan kısmı dışarıda bırakması gerekiyor. O yüzden çok önemli. Bu sonuçlarda özgür oylar kazandığı takdirde devrim yapılacak. 'İçerideki personeli kovacak mısınız?' diyorlar. İçeride benim gelmemden rahatsız olanların mücadelesi var. Ben 7 sene o personelle çalıştım. Beşiktaş ile ilgili sorunları çözmek için aday olduk."

-SERDAL ADALI'NIN OLDUĞU DÖNEMİN İCRAATLARI NEDENİYLE UEFA'YA GİDEMEDİK

"Karşıma çıkarılmış adaylardan en önemlisi olan Serdal Adalı, ben göreve geldiğimde UEFA'ya gidemememize neden olan yöneticilerden biri. Onun olduğu dönemin icraatları nedeniyle UEFA'ya gidemedik. Biz buralardan para kaybettik. Eski Beşiktaş'ın değerlerini geri getirmek için içeride devrim yapmak istiyoruz."

-TRANSFER KOMİTESİNE BU İŞLERDEN ANLAMAYAN İNSANLAR GETİRİLDİ

"Transfer komitesine bu işlerden çok iyi anlamadığını düşünmediğim insanlar getirildi. 'Ahmet beye bilgi verirseniz şöyle olur, böyle olur' denildi. Başkan bunları tercih etti."

-7 YIL DEĞİL, 10 YIL OLSUN

"Serdal Adalı'nın 7 yılı incelemesi benim için pozitif olur. Ben de destek veririm ama lütfen 3 sene daha ilave edelim, 10 yıl olsun. Kendisini de bu döneme katalım."

-ADALI'NIN İSTİFA ETMESİ GEREKİYORDU, İÇERİDEKİ PERSONEL ONA ÇALIŞIYOR

"Ödenmesi gereken önceliğin 105 milyon TL olduğunu düşünüyoruz. Bilgileri çok sağlıklı alamıyoruz. Çok garip şeyler. Serdal Adalı arkadaşıma her şeyden önce teşekkür ediyorum, bu zor dönemde adaylığını koymuştur. Ama çalışan personelin hepsi sayın başkan adayına çalışıyor. İstifa etmesi gerekiyordu. Arıyorlar, oy istiyorlar. Bunu yapan kişi de benim geldiğimde herkesi kovacağımı söylüyor."

-KİMSE BEŞİKTAŞ'A PARA VERMESİN

"Beşiktaş'ta para konuşulmasından çok rahatsız oluyorum. Biz kimiz. Burası koca Beşiktaş. Kimse Beşiktaş'a para vermesin. Tesis yapın. 4 milyon Euro verip Almieda, Mendes'lerle 44 milyon Euro borca sokacaksınız vermeyin."

-10 BİNİN ÜZERİNE ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

"Genel Kurul üyelerinin tamamının gelmesini çok istiyorum. 14-15 bin üye var. 10 binin üzerine çıkacağını düşünüyorum. Beşiktaş Genel Kurul üyeleri ya kötü gidişi durduracaklar ya da 20 seneden beri giden düzene teslim edecekler. 1 oy, 1 oydur. Camiaya mesaj verecekler."

-GERÇEKTEN ÇOK SEVİLMİŞİM

"Derneklerimizin hepsi beni arıyorlar. Anormal derecede mutlu oldum. Gerçekten çok sevilmişim. Ani bir karar alındı, zaman darlığı var. Derneklerimize söylediğimi söylüyorum. Ben seçildiğim takdirde onların ayaklarına gideceğim, dertlerini dinleyeceğim. Farklı bir vizyon getirmek istiyorum."

-BENİM BİRLEŞME GÖRÜŞMEM YOK

"Benim adıma birleşme olacağını düşünmüyorum, böyle bir görüşme yok. Başkalarının görüşmesi varsa da biliyorum. Hangi yönetim kurulu ve başkan gelirse gelsin Beşiktaş'ı tek başına taşıyamaz. Birlik olmak zorundayız. Camianın desteğini almadan başarılı olacağıma inanmıyorum."

Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesi için ise; "Yarın akşam toplantı yapacağız. Artık liste bitmiş olur." ifadelerini kullandı.