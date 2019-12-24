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Spor

Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

AA24.12.2019  18:39 - Güncelleme: 24.12.2019  18:39

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile oynanan derbi maç sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile siyah-beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları'nın, Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da da teknik direktör Fatih Terim'in yine aynı gerekçeyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildikleri belirtildi.

Derbi maçta Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, talimatlara aykırı hareket, Beşiktaş'ın da çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebepleriyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, Göztepe Kulübünün talimatlara aykırı hareket, Demir Grup Sivasspor'un ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.  (AA)

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