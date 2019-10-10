21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8852
  • 6,497
  • 283.991
  • 98440.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması: Türk sporuna hayırlı olsun

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, 250 imzayı divana iletti ve basına açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün divanına topladığı 250 imzayı iletti.

Çebi, adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Olağanüstü genel kurul kararı alındı, seçildi. Kısa zaman içerisinde hazırlanmaya gayret ettik, arkadaşlarımla beraber çalışmalarımı tamamladım ve divana arz ettim. Türk sporuna hayırlı olsun. Epey adaylı bir seçim olacak. Tek bir temennim var, seçim süreci içerisinde, adayların nezaketini muhafaza etmelerini istiyorum. Ne olursa olsun, sonuçta seçim sonrası "Sayın başkanım" denilecek kazanana. Dolayısıyla, Beşiktaş'ın bu zor günlerinde aday olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. zamanla politikalarımızla ilgili açıklamalarımız yapılacaktır."

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü´nde hareketli dakikalar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü sivilleri hedef alıyor! MSB'den çok önemli duyuru

Terör örgütü sivilleri hedef alıyor! MSB'den çok önemli duyuru

Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı

Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı

Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu

Beşiktaş'ta üçüncü başkan adayı da resmen açıklandı

Beşiktaş'ta üçüncü başkan adayı da resmen açıklandı

Tamamen yerli ve milli! Terör hedeflerini tam 12'den vuruyor

Tamamen yerli ve milli! Terör hedeflerini tam 12'den vuruyor

Başkan Erdoğan: Hele sen hiç konuşamazsın, sen katilsin

Başkan Erdoğan: Hele sen hiç konuşamazsın, sen katilsin

Suriye Milli Ordusu'ndan Tel Abyad sakinlerine: Sizi korumaya geldik

Suriye Milli Ordusu'ndan Tel Abyad sakinlerine: Sizi korumaya geldik

TSK'ya mayına dayanıklı zırhlı dozer

TSK'ya mayına dayanıklı zırhlı dozer
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye terör hedeflerini böyle vurdu! İşte o anlar...

Türkiye terör hedeflerini böyle vurdu! İşte o anlar...

Ünlüler tek yürek oldu! 'Barış Pınarı Harekatı'na böyle destek verdiler

Ünlüler tek yürek oldu! 'Barış Pınarı Harekatı'na böyle destek verdiler

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi

Barış Pınarı Harekatı'ndan kareler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA