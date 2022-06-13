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Spor

Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes ve Wout Weghorst hakkında açıklamalarda bulunurken, Ersin Destanoğlu için resmi bir teklif gelmediğini belirtti.

13 Haziran 2022 Pazartesi 18:53 - Güncelleme:
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarıyla sohbet etti ve transfer sorularını yanıtladı.

"GEDSON, BEŞİKTAŞ'TA OYNAYACAK"

Gedson Fernandes'in Galatasaray'a gitme ihtimalinin olmadığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Gedson Fernandes için yalan konuşanlar artık sussun. Gedson, Beşiktaş'ın oyuncusu. Resmi açıklamayı görecekler. Galatasaray muhabirleri, Gedson Fernandes ile ilgili ileri geri konuşmasın." dedi.

"WEGHORST ÇARŞAMBA BİLDİRECEK"

Bonservisi Burnley'de olan, Hollanda milli Takımı'nda forma giyen Wout Weghorst için bilgi veren Ahmet Nur Çebi, "Forvette ilk önceliğimiz Wout Weghorst. Hollandalı oyuncu son durumunu ve son kararını çarşamba günü bize iletecek. Wout Weghorst, Alexander Sörloth'tan önde. Milli takım maçından sonra ailesiyle oturacak ve karar verecek." ifadelerini kullandı.

"ERSİN DESTANOĞLU İÇİN RESMİ TEKLİF YOK"

Ersin Destanoğlu hakkında da açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, "Ersin Destanoğlu için birçok takımla görüşüyoruz. Ancak kulübe gelmiş resmi bir teklif yok." dedi.

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