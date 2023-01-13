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Spor

Ahmet Nur Çebi'den Vincent Aboubakar müjdesi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Wout Weghorst'un ayrılığı ve Vincent Aboubakar transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

13 Ocak 2023 Cuma 23:22 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi'den Vincent Aboubakar müjdesi
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Wout Weghorst'un ayrılması ve Vincent Aboubakar transferleriyle ilgili konuştu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİNE CEVAP

Sergen Yalçın'ın "Aboubakar'ın şampiyon olduğumuz sene sakatlığının ciddi olduğunu düşünmüyorum." sözleri hakkında başkan Ahmet Nur Çebi ilk kez konuştu.

Ahmet Nur Çebi, gazeteci Gökhan Dinç'e yaptığı açıklamada, "Aboubakar'a çok güveniyorum. Sergen Yalçın'ın sözleri kendi yorumudur. Bizim için kendisini paralamadığını söyleyebilirim, doğru. Ancak sakatlığını bahane edip maça çıkmamazlık yapmadı." dedi.

"SAKATLIĞINI BAHANE ETSE..."

Beşiktaş'taki ikinci döneminde Aboubakar'ın gerçekten sakat olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi "Aboubakar sakatlığını bahane etse, Sivasspor maçı öncesinde, "Sahaya çıkacaksın" dediğimde, "Emredersiniz başkanım demez ve sahaya çıkmazdı." ifadelerini kullandı.

"ABOUBAKAR'DA SONA YAKLAŞTIK"

Kamerunlu golcünün transfer durumu hakkında bilgi veren Ahmet Nur Çebi "Aboubakar transferinde sona yaklaştık. Aboubakar, Jackson Muleka ile birlikte sezon sonuna kadar bizi sırtlar." dedi.

WEGHORST İÇİN AÇIKLAMA

Wout Weghorts'un ayrılığı hakkında konuşan Ahmet Nur Çebi, "Weghorst'u bu kadar kısa sürede satmak, transfer başarısı. Keşke kalsaydı ama gitmek istedi. Biz de 2,8 milyon euro kazandık." açıklamasını yaptı.

"ÜÇ TRANSFER, BİRİ TÜRKİYE'DEN"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Ahmet Nur Çebi, "Santrfor, orta saha ve stoper transfer, yapacağız. Bunlar yabancı olacak. 6 numaraya Türkiye'de oynayan yabancı bir oyuncu alacağız. İsim veremem." ifadelerini kullandı.

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