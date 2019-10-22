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Ahmet Nur Çebi'nin ilk bombası Iheanacho

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Burak Yılmaz ile yola devam etmeyi düşünmeyen Çebi, Kelechi Iheanacho için düğmeye bastı. Erdal Torunoğulları, yıldız futbolcu ile ilk temaslarından olumlu sonuç aldı.

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Beşiktaş'ta başkanlık seçimi bitti, yeni yönetim belli oldu. Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunu kazanan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34. başkanı seçildi. Çiçeği burnunda başkan Ahmet Nur Çebi kesin sonuçlar sonrası mazbatasını alırken Mazbatalar aşık olduğumuz Beşiktaş'ın yetki belgesidir. Ne kadar çok iş yaparsak, o kadar katkı veririz" dedi.
 
İLK TOPLANTI YAPILDI
 
Devir teslim töreninin ardından yeni yönetim kurulu ilk toplantısını da yaptı. Toplantıda görev dağılımı ve gelecek dönemde izlenecek stratejiyle ilgili görüşmeler yapıldığı bildirildi.
 
STARTI VERDİLER
 
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin mazbatasını aldığı devir teslim töreninin ardından yeni yönetim kurulu ilk toplantısını da yaptı. Kulüp binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, kulübün yeni kurmaylarının görev dağılımı ve gelecek dönemde izlenecek stratejiyle ilgili görüşmeler yapıldığı bildirildi.
 
Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesinin hemen ardından transfer dedikoduları da ortaya çıkmaya başladı. Ortaya atılan ilk isim ise Premier Lig'den oldu. Bir süre önce İngiliz basının duyurduğu Kelechi Iheanacho ismi gün geçtikçe öne çıkmaya başladı.
 
Gelen haberlere göre başkan Ahmet Nur Çebi'nin çok sık sakatlanması nedeniyle sadece Burak Yılmaz'la devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Hatta yeni başkanın, daha seçim olmadan evvel Erdal Torunoğulları'nı Iheanacho ile görüştürdüğü kaydedildi.
 
Torunoğulları'nın temaslarda olumlu sonuçlar aldığı ve devre arasında 23 yaşındaki Nijeryalı santrforun kulübü Leicester City'ye kiralama teklifi yapılacağı dile getirildi.
 
İngiliz Daily Mail gazetesi de geçtiğimiz hafta, teknik direktör Brendan Rodgers'ın gözünden düşen Kelechi Iheanacho'nun Türkiye'nin yolunu tutacağı iddiasında bulunmuştu.
 
İki sezon önce 28 milyon euro bonservis ücretiyle Leicester City'ye transfer olan 23 yaşındaki forvet, takımında beklentileri karşılayamamış ve teknik direktör Brendan Rodgers'ın gözünden düşmüştü.
 
1996 doğumlu Nijeryalı golcü isim Leicester City'den önce Manchester City'de forma giymişti.
 
(Fotomaç)
 

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