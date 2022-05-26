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Spor

Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu

Beşiktaş'ta 29 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde aday olan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs Pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurulunda yeniden aday olan başkan Ahmet Nur Çebi, listesini Divan Kuruluna sundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu aday listesini, Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a teslim ettiği aktarıldı.

Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak.

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.

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