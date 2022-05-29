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Spor

Ahmet Oğuz'dan sürpriz transfer! Sivasspor'dan ayrılıyor

Ahmet Oğuz Sivasspor ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Haziran ayında Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Ahmet Oğuz'un Konyaspor ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

29 Mayıs 2022 Pazar 16:19 - Güncelleme:
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Necj Skubic'in futbolu bırakması sonrasında sağ bek arayışlarına başlayan İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Ahmet Oğuz'u transfer gündemine aldı.

AHMET OĞUZ KONYASPOR İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

2020-2021 sezonunun ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan Sivasspor'a transfer olan ve kırmızı beyazlı takımda 1,5 yıldır forma giyen Ahmet'in sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona erecek. Bonservisini eline alacak olan 29 yaşındaki sağ bekin gelecek sezon için Konyaspor ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

36 MAÇTA 1 GOL ATTI

Bu sezon Sivasspor formasını 36 resmi maçta giyen Ahmet Oğuz 1 gol attı. Gençlerbirliği altyapısında yetişen tecrübeli oyuncu, uzun yıllar Başkent temsilcisinde oynadıktan sonra 2020 yılında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

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