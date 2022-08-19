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Spor

Ahmetcan Kaplan: Hayalimi gerçeğe dönüştürdüğüm için mutluyum

Trabzonspor'dan Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, önemli açıklamalarda bulundu.

19 Ağustos 2022 Cuma 22:16 - Güncelleme:
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Trabzonspor'dan, Ajax'a giden Ahmetcan Kaplan, açıklamalarda bulundu.

Hollanda ekibindeki ilk röportajını veren genç futbolcu, "Ajax'ın bana olan ilgisinin duyduğumda gerçekten mutlu oldum. Böyle büyük bir kulüpte oynamak benim hayallerimden biriydi. Hayalimi gerçeğe dönüştürdüğüm için mutluyum. Buradaki harika atmosferde sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Kendisini soğuk kanlı bir futbolcu olarak tanımlayan Ahmetcan Kaplan, "Uyum sağladığımda takıma ve arkadaşlarıma yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." sözlerini kullandı.

Son olarak hedefleri için de konuşan başarılı oyuncu, "İlk hedefim burada uzun süre kalmak. Ayrıca taraftarlar tarafından benimsenmek istiyorum. Kendimi mümkün olduğunda kanıtlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ayrıca burada başarılı olmak ve sonra güzel bir adım atmak benim için bir hayal." diye konuştu.

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