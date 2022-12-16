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Spor

Ahmetcan Kaplan'dan Ajax'a kötü haber

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan'ın sol diz çapraz bağında yırtık tespit edildiği açıklandı. Genç oyuncunun sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

AA16 Aralık 2022 Cuma 21:53 - Güncelleme:
Ahmetcan Kaplan'dan Ajax'a kötü haber
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Hollanda ekibi Ajax'ta mücadele eden Ahmetcan Kaplan, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Ajax Kulübü, antrenman sırasında sol dizinden ciddi bir sakatlık geçiren 19 yaşındaki futbolcunun ameliyat edildiğini duyurdu.

Genç stoperin gelecek aylarda forma giyemeyeceği ve sahalara dönüş tarihinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Trabzonspor altyapısında yetişen Ahmetcan Kaplan, ağustos ayında 9 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olmuştu.

Ajax'a gittikten sonra sakatlık problemi yaşayan ve uzun bir tedavinin ardından geri dönen 19 yaşındaki stoper, 3 Aralık'ta Blackburn Rovers'la yapılan hazırlık maçında ilk kez Hollanda ekibinin formasını giymişti.

Ajax, Ahmetcan Kaplan ile 2027'ye kadar sözleşme imzalamıştı.

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