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Spor

Ahmetcan Kaplan'dan altyapıdaki futbolculara veda

Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor altyapısında birlikte forma giydiği eski takım arkadaşları ve hocasıyla vedalaştı.

AA21 Ağustos 2022 Pazar 16:49 - Güncelleme:
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Trabzonspor'dan Hollanda'nın Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün altyapısından yetişerek Ajax'a transfer olan Kaplan'ın, akademiyi ziyaret ederek sporcularla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Ahmetcan, Altyapı Koordinatörümüz Hamit Cihan ve genç sporcularla vedalaştı. Altyapı Koordinatörümüz Cihan da Ahmetcan Kaplan'ı tebrik ederek kariyerinde başarılar diledi." ifadesine yer verildi.

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