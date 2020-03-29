İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cristiano Ronaldo: Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın
Spor

Cristiano Ronaldo: Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın

İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısında bulundu.

AA29 Mart 2020 Pazar 13:00 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 13:00
ABONE OL

Ronaldo, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla annesinin hastalığını atlattığını duyurarak insanlara evde kalmaları yönünde çağrı yaptı.

Mesajında, annesi ve kız kardeşleriyle çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Annem sağlıklı bir şekilde evde olduğu için minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın. Evde kalın, hayat kurtarın." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, 8 Mart'ta Inter'i 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından felç geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öne sürülen annesi Maria Dolores Aveiro'yu ziyaret için Portekiz'in güneybatısındaki Madeira Adası'na gitmiş ve koronavirüs salgınından dolayı İtalya'ya dönmemişti.

Başkan Erdoğan MİT Başkanı Fidan ile görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu
Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu

Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu

Ülkeyi şoke eden olay! Alman Bakan ölü bulundu
Ülkeyi şoke eden olay! Alman Bakan ölü bulundu

Ülkeyi şoke eden olay! Alman Bakan ölü bulundu

MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna yakın takip! 11 günün sonunda...
MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna yakın takip! 11 günün sonunda...

MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna yakın takip! 11 günün sonunda...

Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü
Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü

Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.