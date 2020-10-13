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Spor

Ailesiyle hasret gideren Nwakaeme Trabzon'a döndü

Trabzonspor'un girişimleri sonucu özel izinle ülkesi Nijerya'ya giden Anthony Nwakaeme, moral depolayarak Trabzon'a döndü. Pandemi nedeniyle uzun süre ailesini göremeyen oyuncu dün akşam saatlerinde özel bir uçak ile Trabzon'a döndü.

IHA13 Ekim 2020 Salı 13:51 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 13:51
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Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Nwakaeme, milli arada soluğu Nijerya’da aldı. Pandemi’nin ortaya çıkmasının ardından Nijerya hükümetinin aldığı tedbirler kapsamında ülkesine gidemeyen ve büyük bir aile özlemi çeken yıldız futbolcunun bu durumun performansına da yansıması üzerine Trabzonspor kulübü devreye girdi ve oyuncuya özel izin alarak ülkesine ailesinin yanına gönderdi. Ailesiyle ve yakın çevresiyle 1 haftalık tatilde hasret gideren oyuncu dün akşam saatlerinde özel bir uçak ile Trabzon’a geldi.

Süper Lig’in ilk 4. haftasında ortaya koyduğu performansta moralsiz ve mutsuz olduğu gözlenen oyuncunun ailesiyle beraber geçirdiği günlerden sonra Trabzon’a moralli döndü. Trabzonspor’un, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına takımla birlikte sürdürecek olan Nwakaeme’nin eski performansını ortaya koyması bekleniyor.

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