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Spor

Ainsley Maitland-Niles, adım adım Lyon'a

Ligue 1 ekibi Lyon, Arsenal ile sözleşmesi biten Ainsley Maitland-Niles'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 21:31 - Güncelleme:
Ainsley Maitland-Niles, adım adım Lyon'a
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Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon, bonservisi elinde bulunan Ainsley Maitland-Niles ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Fransız ekibi Olimpik Lyon, Arsenal ile kontratı biten Ainsley Maitland-Niles'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Lyon, 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Anlaşmada sözlü olarak anlaşıldığı ve kısa süre içinde resmi açıklama geleceği belirtildi.

Orta saha, kanat ve bek olmak üzere birçok bölgede görev yapabilen Maitland-Niles, altyapısında yetiştiği Arsenal ile toplam 132 maçta 3 gol 8 asist kaydetti.

İngiltere Milli Takımının formasını 5 kez giyen Ainsley Maitland-Niles'ın adı Trabzonspor ile de anılıyordu.

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